海关拘油塘男子搜迷你仓 检$420万各类毒品 包括迷幻蘑菇依托咪酯等

香港海关昨日（1月14日）在油塘捣破一个收藏毒品的迷你仓，检获约13公斤怀疑毒品，包括摇头丸、海洛英、可卡因、迷幻蘑菇、氯胺酮、依托咪酯烟弹、霹雳可卡因、大麻花等，估计市值共约420万元，并拘捕一名28岁男子。

海关毒品调查科毒品调查第二组高级调查主任吴子杰表示，关员昨日下午在油塘打击毒品，其间截查涉案男子，在其背囊内检获约3公斤怀疑毒品，遂将其拘捕。其后，关员押解他到附近一个迷你储存仓及一个住宅单位搜查，於单位内检获其余约10公斤怀疑毒品及一批怀疑包装工具。案件仍在调查中。

海关毒品调查科毒品调查第二组高级调查主任吴子杰。海关FB

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款五百万元及终身监禁。海关呼吁市民切勿以身试法，物流业界接触新客户时也要提高警觉。市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑贩毒活动。