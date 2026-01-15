20岁女大学生扮特务 助假公安呃走$587万 警查天眼拘人

警方昨日（1月14日）以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕一名20岁本地女大学生，涉嫌与去年5至12月期间11宗「假冒官员」骗案有关，涉款逾587万港元。骗案中，该名女子负责假扮「特务」与受害人会晤，并展示伪造委任证，借此胁迫受害人签署「保密令」并交付现金。

油尖警区刑事部科技及财富罪案组高级督察陆智灏表示，去年5月至12月期间接获11人报案，他们均接到一名不明男子来电，对方自称内地执法人员，指控他们涉及「经济犯罪活动」，要求受害人依照指示「保密调查」，并提供资金「证明清白」。当中8人不虞有诈，按指示在住所附近与一名自称「特务调查人员」的女子会晤，按指示交付378万元现金，及转账209万元至指定银行户口。

油尖警区刑事部接报后高度重视案件，翻查「锐眼计划」在内的大量闭路电视纪录，迅速锁定「女特务」身份。至昨日上午约11时，警员持法庭手令到疑犯位于黄大仙的住所将其拘捕，并搜出一张伪造的内地公安委任证、一份伪造拘捕令、一部电话、一部影印机、9000港元现金，及被捕人犯案时衣物。被捕女子正被扣查，警方正追查其他涉案人身份。

警方提醒市民，执法人员绝不要求任何人提供银行户口密码、转帐汇款或交收现金作调查之用，更不会在网上或电话中随便委派任何人成为特务或警务人员，以执行所谓任务或调查。另外警方发现，近期同类案件中被捕「特务」，多为本地大学生或内地交流生，相信骗徒是利用他们社会经验尚浅、对法律及执法制度不了解，以及服从性较高的特点诈骗。市民如接到不明来电，可致电防骗易热线18222、透过警方「防骗视伏器」搜寻电话评估风险，或直接亲临就近警署求助。

