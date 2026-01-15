海关红磡鲗鱼涌检冒牌衫 市值730万 拘两女店主

海关过去一星期（6至14日）雷厉打击售卖冒牌名牌时装物品，在商标持有人协助下，突击搜查两间位于红磡及鲗鱼涌的零售店舖，检获约1000件冒牌名牌时装，市值730万元。

海关相信有人以假货扮「水货」，售价为正货的五成至七成；且货品包装模拟度高，造工及用料相对好，市民难辨真假。行动中，两名女店主涉嫌违反《商品说明条例》被捕。

海关展示有关证物。

海关早前锁定一间位于红磡的零售店舖，发现有关店舖，在附近设有一个储存仓库。 于是采取特别执法行动，突击搜查两处地方，其后检获约400件怀疑冒牌服饰，总值约70万元。

另外，海关早前接获举报，指一间位于鲗鱼涌的零售店舖，售卖怀疑冒牌时装物品。经商标持有人的协助下，海关同样进行突击搜查，检获约600件怀疑冒牌服饰，总值约660万港元。

行动中，海关一共拘捕两名女店主，她们年龄介乎48至53岁，涉嫌违反《商品说明条例》。 案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组高级调查主任何高节指，检获的冒牌服饰，包括服装、鞋、袋及首饰，不论在服饰本身还是包装上，模拟度相当高，造工和用料相对较好，部分货物的售价约正货的五至七成，一般市民难以辨别真假。根据海关所显示证物，当中不乏名牌 Gucci、Burberry、LV及Chanel。

海关不排除不法份子以假货作冒充，讹称为「平衡进口」，即为「水货」，意图欺骗消费者。 案中两间零售店舖以及储存仓库，均设立在办公室林立的地区，海关估计不法份子以该区的消费力为目标，针对有关顾客，售卖怀疑冒牌服饰。

农历新年将至，市民添新衣过年，为保障消费者权益和保障智慧财产权，海关会继续加强巡查，与各个商标持有人保持紧密的合作，积极采取执法行动，严厉打击各类型售卖冒牌物品活动。

海关提醒，消费者应该光顾信誉良好的店舖，如有怀疑应该先向有关商标持有人作查询，而商户在采购物品时应小心谨慎。根据《商品说明条例》，任何人销售或售卖用途而管有冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑冒牌活动。