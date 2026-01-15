长洲有人近影直升机起飞 消防事后劝喻爆争执 男子拍车指骂：你出市民粮㗎｜有片

网上近日流传长洲一名消防员与市民争执片段，可见男子情绪激动指骂消防员「出市民粮」、「无嘢做你就𨅬」，甚至拍打消防车身泄愤；消防员则怒斥「就系你呢啲人搞到香港咁样」。事件引起讨论后，消防处回复查询讲述事件缘由，称事前消防员协助直升机转送伤者，其间有市民无视危险近距离围观拍摄，当时被劝喻远离，事后消防员重遇涉事市民，再次解释直升机气流危险，因而发生片段所述事件。据了解，消防已就事件报警处理。

网上片段所见，事前消防车闪灯响号，经长洲东堤路驶往直升机坪，有政府飞行服务队直升机守候。其后，消防车相信在离开直升机坪时，消防员在长洲东堤路近长洲医院对开，与一名男子争执。当时男子情绪激动指骂，声称「有成50米㖞」，消防员随即反驳「边有50米呀」，男子却不甘示弱道「咁度下啰」。

消防员见状，只能道「唉唔同你讲啦，你都离晒大谱㗎我话你听，就系你呢啲人搞到香港咁样」，其后返回消防车。然而男子继续无理取闹，称「你出市民粮㗎，你乱讲嘢呀」、「有嘢做你就讲，无嘢做你就𨅬」。最后，男子更在消防车驶离之际，拍打车身发泄不满，消防员因而怒斥「有报应㗎」。

消防处回复查询时表示，于1月13日下午2时47分接获一宗救护服务的召唤。消防处派出的一辆消防车辆约于10分钟后抵达长洲医院，将一名伤病者送至停泊于长洲直升机停机坪的政府飞行服务队直升机上。

消防处回复查询时表示，事源于1月13日下午2时47分接获一宗救护服务的召唤。资料图片

当直升机准备起飞时，数名市民于非常接近停机坪的位置围观及拍摄。为避免直升机起飞时产生的气流对市民造成危险，政府飞行服务队人员及消防人员立即劝喻市民远离停机坪，并解释直升机气流可能对他们造成危险。

消防车辆在返回消防局途中遇见较早前于直升机坪围观及拍照的市民，消防人员再次向其解释直升机气流可能对围观者造成危险，以及可能对救援服务构成阻碍。据了解，消防已就事件报警处理。