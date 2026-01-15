Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗两女街头遇袭 警赶至搜索 拘中年失常汉

突发
更新时间：15:11 2026-01-15 HKT
发布时间：15:11 2026-01-15 HKT

深水埗发生街头袭击事件。今日（15日）早上9时18分，警方接获报案，指有人在石硖尾街与大埔道交界及巴域街交界遇袭受伤。人员赶到现场，发现有2名女子受害，其中30岁姓华女子报称被人从后打头，她颈痛清醒，被送往明爱医院治理。另一名64岁姓李妇人面部受伤，后脑流血清醒，同被送往明爱医院治理。

事发于深水埗石硖尾街与大埔道交界一带。黄文威摄
事发于深水埗石硖尾街与大埔道交界一带。黄文威摄

警员一度在场兜截疑凶，但未有发现，其后透过追踪闭路电视，确定涉案男子的位置，最终于元州街1号A一栋唐楼楼梯间发现他，并以涉「袭击导致他人受身体实际伤害」（AOABH），拘捕43岁姓李男子。

消息称，被捕人患有思觉失调，需定时服药并覆诊。另外他刚于2025年9月，就一宗伤人案件刑满获释。案件仍在调查中，由深水埗刑事调查队第五队跟进。

事发于深水埗石硖尾街与大埔道交界一带。黄文威摄
事发于深水埗石硖尾街与大埔道交界一带。黄文威摄

