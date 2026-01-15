沙田警区「钢骨」 反毒品行动 拘13人

不法份子在网上公然兜售毒品，沙田警区派人「放蛇」接触毒贩锁定身份，日前见时机成熟，展开代号「钢骨」 反毒品行动，一连两日拘捕13人，检获怀疑大麻及氯胺酮等毒品。

沙田警区反三合会行动组督察陈伟智。

被捕12名本地人士及一名外籍人士，共9男4女，年龄介乎18至48岁，他们涉嫌干犯多宗「贩毒」、「串谋贩毒」、「藏毒」、「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」等罪名。

案情指，不法之徒在互联网透过不同社交平台出售依托咪酯（俗称太空油）等毒品，声称可以亲自出来交易。沙田警区反三合会行动组，去年9月开始「放蛇」，乔装成为买家，在网上接触毒贩，多次成功相约到沙田区交易。

毒贩每次会驾驶自己名下或者他人登记的车辆出来，坚持在车里面进行交易，目的是预防事败时，可以驾车速逃。警方在每次完成交易后，均会翻查附近大量的闭路电视以及进行情报搜集，锁定毒贩的身份。

今年1月，警方有见时机成熟，沙田警区刑事部，在昨日和今日一连两日采取拘捕行动，在全港多个地区分别拘捕11名本地人士及1名外籍人士，他们的角色分别有八个毒贩，两个是毒品快车的车辆登记人以及两个毒贩使用的电话号码登记人，大部份被捕人士均有三合会背景。

另外，在拘捕过程中，警方在其中一名被捕人士所登记的车辆入面，检获56包怀疑大麻，此外，警方发现有一名毒贩本身是没有驾驶执照，以相关罪名将他拘捕。

其后，警方根据情报，在今（15日）上午，在沙田骏洋邨一个单位内再以「藏毒」罪拘捕多一名本地女子，检获少量氯胺酮。