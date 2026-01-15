Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀女子酒店酒吧与3男畅饮 酒醒失值$116万百达翡丽名表 警列偷窃调查

突发
今日（15日）早上10时55分，尖沙咀梳士巴利道一间酒店的一名21岁姓潘女住客，报称发现其一只价值约116万元的百达翡丽（Patek Philippe ）手表不见了，酒店职员于是报警。警方到场调查，暂列作偷窃案展开调查。

据了解，女事主于本月12日至16日租住上址酒店房间。今日凌晨4时许，她与3名涉案嫌疑男子在酒店酒吧饮酒，把手表放置在窗边，其后饮醉。至今晨她一觉醒来，发现放在窗边的手表不翼而飞，连忙向职员求助。3名男子年龄介乎20至25岁，案件由油尖警区刑事调查第四队跟进。

