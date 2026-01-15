堕骗局后被招揽收款$280万 22岁内地女大学生冒ICAC 涉7宗假官员骗案被捕

22岁来港读书的内地女子早前堕入假冒官员电话骗案，痛失约10万元，讵料她之后竟然被诈骗集团招揽，协助对方向其他被骗的受害人「收钱」。警方于本周二（13日）接获一名受害男子报案，即场埋伏将涉案内地女拘捕，经调查后相信她与最少7宗假冒官员电话骗案有关，涉款共约280万元。

警方西区警区刑事部督察黄颂轩在记者会讲述案件，指警方于周二（13日）下午接获一名22岁男事主报案，他较早前接到一名声称是官员的陌生人来电，要求他缴交「保证金」，并相约到西区坚尼地城一带当面收款。事主觉得事有可疑，遂报警求助。

西区刑事部随即展开情报分析，并进行埋伏行动。同日下午，探员在骗徒与事主约定交收期间，当场以涉嫌「以欺骗手段取得财产」罪名，拘捕一名到场收款的内地女子，并且在她身上及住所搜出一张虚假的廉政公署职员工作证、部分受害人亲手书写的「取保候审申请书」，以及假冒官员的衣著等物品。

被捕的内地女子22岁，她报称是由内地来港读书的大学生。初步调查显示，她曾经亦是同类骗案的受害人，被骗取10万元，其后被骗案集团招揽，每次收取约2,000元报酬，协助进行诈骗任务。警方相信，被捕女子最少与其余6宗假冒官员电话骗案有关，相关案件在去年10月至12月期间，发生于红磡、旺角、西区、柴湾同跑马地一带，涉款共约280万元。

当中涉及最大金额的一宗案件，涉及受骗款项为31万元。被捕女子正被扣留调查，稍后被控以「以欺骗手段取得财产」罪名，案件会在东区裁判法院提堂。