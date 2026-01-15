Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

堕骗局后被招揽收款$280万 22岁内地女大学生冒ICAC 涉7宗假官员骗案被捕

突发
更新时间：13:39 2026-01-15 HKT
发布时间：13:39 2026-01-15 HKT

22岁来港读书的内地女子早前堕入假冒官员电话骗案，痛失约10万元，讵料她之后竟然被诈骗集团招揽，协助对方向其他被骗的受害人「收钱」。警方于本周二（13日）接获一名受害男子报案，即场埋伏将涉案内地女拘捕，经调查后相信她与最少7宗假冒官员电话骗案有关，涉款共约280万元。

警方西区警区刑事部督察黄颂轩在记者会讲述案件，指警方于周二（13日）下午接获一名22岁男事主报案，他较早前接到一名声称是官员的陌生人来电，要求他缴交「保证金」，并相约到西区坚尼地城一带当面收款。事主觉得事有可疑，遂报警求助。

西区刑事部随即展开情报分析，并进行埋伏行动。同日下午，探员在骗徒与事主约定交收期间，当场以涉嫌「以欺骗手段取得财产」罪名，拘捕一名到场收款的内地女子，并且在她身上及住所搜出一张虚假的廉政公署职员工作证、部分受害人亲手书写的「取保候审申请书」，以及假冒官员的衣著等物品。

被捕的内地女子22岁，她报称是由内地来港读书的大学生。初步调查显示，她曾经亦是同类骗案的受害人，被骗取10万元，其后被骗案集团招揽，每次收取约2,000元报酬，协助进行诈骗任务。警方相信，被捕女子最少与其余6宗假冒官员电话骗案有关，相关案件在去年10月至12月期间，发生于红磡、旺角、西区、柴湾同跑马地一带，涉款共约280万元。

当中涉及最大金额的一宗案件，涉及受骗款项为31万元。被捕女子正被扣留调查，稍后被控以「以欺骗手段取得财产」罪名，案件会在东区裁判法院提堂。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
18小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
21小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
16小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
6小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
6小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
4小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
20小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
20小时前