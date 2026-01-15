警港岛打击白牌车 拘两司机

港岛总区交通部今日（15日）上午进行打击非法载客取酬（俗称「白牌车」）的行动，成功截获两辆非法载客取酬的私家车，涉及两名男司机。



行动中，警方派员乔装为乘客，于湾仔区分别登上两辆私家车，到达目的地后，警方发现两名分别44岁及52岁的本地男司机涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」，警员向涉案司机发出交通传票，涉案两辆私家车亦被扣查检验。

警方打击白牌车。警方提供



根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款一万元及监禁6个月，再干犯则可处罚款2.5万元及监禁12个月。



警方呼吁，市民出行时亦应选择合法的公共交通工具，如相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有的保障。