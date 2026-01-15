Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜独立委员会主席陆启康 到小西湾及观塘地盘巡查棚网

突发
更新时间：11:45 2026-01-15 HKT
发布时间：11:45 2026-01-15 HKT

因应大埔宏福苑五级火，政府早前宣布成立独立委员会检视事件，由法官陆启康担任主席，陈健波和欧阳伯权为委员。陆启康今早（15日）10时许在建筑署副署长陪同下，一行20多人先后到小西湾富怡道幼稚园教育中心建造工程地盘，以及观塘福宁道设计及建造观塘综合发展项目地盘，据了解，他们是实地巡查视察两个地盘，分别了解在建造工程使用中传统竹棚架和金属棚架的实际情况，一行人在两个地盘均逗留约半小时离开。

大埔宏福苑火灾独立委员会于去年12月12日成立，旨在审视事故原因及相关问题，查明事实真相，并就防范事故再发生及改善措施提出建议。政府发言人曾表示，独立委员会需审视的范围广泛，尤其涉及围标和利益相连的系统性问题，性质复杂。政府将全力配合，确保委员会能在限期内完成审视并编写报告。

独立委员会已于去年12月19日举行首次会议，预计将在9个月内完成工作。

