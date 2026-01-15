宏福苑大火｜独立委员会主席陆启康 到小西湾及观塘地盘了解竹棚和金属棚架使用情况

因应大埔宏福苑五级火，政府早前宣布成立独立委员会检视事件，由法官陆启康担任主席，陈健波和欧阳伯权为委员。3人今早（15日）10时许在建筑署副署长陪同下，一行20多人，先后到小西湾富怡道幼稚园教育中心建造工程和设计及建造观塘综合发展项目的工地视察，分别了解在建造工程使用中传统竹棚架和金属棚架的实际情况。据了解，前者用竹棚，后者则使用金属棚架，一行人在两个地盘均逗留约半小时离开。

大埔宏福苑火灾独立委员会于去年12月12日成立，旨在审视事故原因及相关问题，查明事实真相，并就防范事故再发生及改善措施提出建议。政府发言人曾表示，独立委员会需审视的范围广泛，尤其涉及围标和利益相连的系统性问题，性质复杂。政府将全力配合，确保委员会能在限期内完成审视并编写报告。

独立委员会已于去年12月19日举行首次会议，预计将在9个月内完成工作。