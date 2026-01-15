Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德夺命工伤｜疑地盘暗斜致升降台失重心 水泥工被推撞夹毙

更新时间：10:53 2026-01-15 HKT
发布时间：10:53 2026-01-15 HKT

本港昨日（14日）接连发生两宗致命工业意外，其中在启德承丰里一住宅地盘内，65岁姓张男工人于升降台工作期间，意外被夹在工作台栏杆及墙身之间，他由工友救出送院，可惜回天乏术。警方经调查后相信是地盘有暗斜，导致升降台失重心撞向事主，将他夹毙。案件列作工业意外，交由牛头角警区刑事调查队第七队跟进。

工业伤亡权益会总干事萧倩文于今早（15日）到葵涌殓房，协助死者家属办理认尸手续。她表示非常痛心，直指同类意外不断发生，本月初沙田威尔斯医院地盘才发生工人被夹在横梁与升降台之间，头部受创。她指虽然工友目前伤势有好转，但仍然非常严重。她又促请当局及承建商，须认真检讨安全装备，并强制工人接受培训，亦须检讨是否要立法改善安全问题。

相关报道：荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故

事发于昨日下午4时许，据悉事主是地盘的水泥工人，他于午膳后返回B2层的升降机大堂工作。直至下午约4时15分，67岁姓黄男工友到事主工作的地方相约下班，惊见事主被夹在升降台与大门中间，于是立即通知安全主任及报警。安全主任亦立即呼唤63岁姓潘工友帮忙拯救，潘在拯救期间操作升降台时亦不慎𠝹伤右耳，需送往联合医院治理。消防及警方赶到将事主救出，他当时已没有呼吸脉搏，被送往联合医院抢救，最终不治。

这是昨日第二宗致命工业意外。荃湾宝丰路一建筑地盘于今日下午有天秤吊运期间，吊笼舱门意外打开，导致3支风煤樽堕下，地面3名紥铁男工走避不及受伤，其中一名29岁姓陈男工头部重创不治。

