油麻地中年汉街头晕倒送院亡 疑毒窟内晕倒被人抬出 警追查拘12男女

突发
更新时间：19:37 2026-01-15 HKT
发布时间：09:27 2026-01-15 HKT

油麻地上海街一名58岁男子在街头晕倒，送院不治。警方调查后，揭发事发于上海街一毒窟，事主怀疑吸毒后昏迷，遭三名同场吸毒者拖至街头弃置不顾。警方追查后拘捕12名男女，包括毒窟经营者及多名吸毒者，其中一人更涉误导警方。案件现由油尖警区反三合会行动组深入调查。

事发于今日（1月15日）凌晨1时许，油麻地一名58岁姓李男子被发现晕倒上海街街头。救护员接报到场，将事主送往广华医院抢救，惟他最终不治，其确实死因有待验尸后确定。消息称，事主为瘾君子，在上海街425号唐三楼一毒窟吸毒后晕倒，其后被人搬到街头弃置。

警方在单位调查搜证后，先后拘捕10男2女（32至56岁），当中52岁姓黄男子涉嫌经营毒窟及贩运危险药物，其余11人则涉嫌服食危险药物。调查显示，事主在毒窟怀疑晕倒后，被其中3名吸毒者拖行至上海街街头，分别是32岁姓庄男子、56岁姓袁男子及49岁姓谭男子。另外上述吸毒者中，一名46岁姓冯女性同时涉嫌误导警务人员被捕。

警方在涉案毒窟检获十粒怀疑咪达唑仑及一批怀疑吸食工具。12名被捕男女现正被扣留调查，案件交由油尖警区反三合会行动组跟进。 

 

