荃湾夺命吊运工伤｜劳工处：即时派员调查 已向承建商发「暂时停工通知书」

突发
更新时间：00:34 2026-01-15 HKT
发布时间：00:34 2026-01-15 HKT

荃湾宝丰路一建筑地盘，周三（14日）下午有天秤在吊运期间，吊笼舱门意外打开，导致3支风煤樽堕下，3名紥铁男工被撆中，造成一死两伤。

停止地盘内所有吊运工作

劳工处表示高度关注周三下午在荃湾一个建筑地盘发生的致命工作意外。意外期间，数枝风煤气樽在吊运期间从容器中堕下，击中下方工人，导致一名工人不治及两名工人受伤。对于在意外中有工友身故及受伤，劳工处十分难过，并对身故工友的家属及受伤工友致以深切慰问。　　​

劳工处称，在得知意外发生后，处方已即时派员到意外现场展开调查，并已向有关承建商发出『暂时停工通知书』，停止其在该地盘内所有吊运工作，直至信纳有关承建商已采取措施消除有关危害，才可复工。

劳工处指已即时派员到意外现场展开调查，并已向有关承建商发出「暂时停工通知书」。刘汉权摄
处方指，正全速进行调查，以确定意外成因，查找有关持责者的法律责任，以及提出改善措施。若调查发现有违例事项，定会依法处理。

