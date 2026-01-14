Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄大仙爆咸水管泉涌逾10米高 小巴乘客如过水帘洞 水务署赶至处理

更新时间：21:11 2026-01-14 HKT
发布时间：20:29 2026-01-14 HKT

黄大仙沙田坳道近黄大仙消防局，今日（1月14日）晚上近7时有咸水管破裂，水花逾10米高犹如泉涌，离远清晰可见，不少街坊啧啧称奇。有途经小巴被迫涉水而行，车内乘客犹如穿过水帘洞。水务署接报后，派员赶至跟进。

截至晚上8时许，现场仍有水花喷出，但水势已稍缓。至晚上9时水务署表示，经了解后确认涉事水管为一条直径800毫米咸水供水管，关上水掣后现场已停止涌水。

事故期间，竹园南邨、竹园北邨、翠竹花园、天马苑、天宏苑、鹏程苑及黄大仙上邨的冲厕水曾出现水弱情况。经供水调度后，水务署至晚上10时许表示，冲厕水供应已经恢复正常。

受事故影响，沙田坳道的部分行车线须暂时封闭，以配合紧急水管维修，驾驶人士可使用余下行车线。署方强调，会尽快完成水管维修及重开受影响车路，并就事件为市民带来不便致歉。

