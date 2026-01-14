落马洲抵港两长者腰间藏私烟 难逃海关法眼 罪成各囚两个月

香港海关人员于1月2及4日，在落马洲支线管制站，先后截查并拘捕两名抵港长者旅客，分别为67岁妇人及66岁男子。其中关员在妇人腰间，检获581支未完税香烟（约值2300元，应课税值约1900元）；至于男子，关员在其腰间及袜内，检获421支未完税香烟（约值1700元，应课税值约1300元）。

两男女分别因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报违反《应课税品条例》，今日（1月14日）在粉岭裁判法院各被判处监禁2个月及罚款2000元。海关对判刑表示欢迎，监禁刑罚具相当阻吓作用，并反映罪行的严重性。

海关提醒市民，根据《应课税品条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

海关呼吁市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。

