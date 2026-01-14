Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

​通讯软件内有人售卖违规壮阳药 衞生署伙警方拘两男女

突发
更新时间：19:48 2026-01-14 HKT
发布时间：19:48 2026-01-14 HKT

​衞生署调查发现有人涉嫌透过即时通讯软件，违法销售一款含有未标示受管制药物成分的壮阳药，今日（1月14日）联同警方执法，拘捕涉嫌非法售卖第1部毒药及未经注册药剂制品的27岁女子和46岁男子。

衞生署早前跟进一宗投诉，透过即时通讯软件购买一款名为「The Goat Sublingual Strip」产品样本，标签显示有关产品是天然成份的壮阳口服产品。政府化验所的检验结果显示，产品样本含有《药剂业及毒药条例》下的第1部毒药「昔多芬」，而有关产品亦怀疑属未经注册药剂制品。

市民可于办公时间内，将有关产品交予九龙弥敦道345号永安九龙中心18楼1804-06室衞生署药物办公室销毁。资料图片
衞生署正继续调查事件和将适当跟进，呼吁已购买上述产品的市民立即停止服用，并提醒市民切勿购买或使用成分或来历不明的产品。如服用有关产品后感到不适，应寻求医护人员的意见。市民可于办公时间内，将有关产品交予九龙弥敦道345号永安九龙中心18楼1804-06室衞生署药物办公室销毁。

衞生署同时提醒市民，透过任何途径（包括即时通讯软件或社交媒体）非法出售受《条例》管制的药物，均须负上刑责，切勿以身试法。

