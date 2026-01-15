专业师博石油气安装教学〡分辨GU标志炉具保命 市民绝不能擅自安装炉具

石油气炉具安全｜土瓜湾发生石油气罐爆炸意外，令大众再次关注家居气体使用安全及炉具保养问题。下文为您精心整理石油气炉具安全使用指南，即睇GU标志辨识、肥皂泡测试方法及气体泄漏紧急处理！

土瓜湾北帝街㓥房石油气罐爆炸意外，户主跳窗惊险逃生，堕街伤重命危。事件引起社会关注石油气炉具的安全使用，观塘江兴行注册气体装置技工杨师传强调，市民绝不能擅自安装炉具，必须购买有GU标志的炉具，找合资格的技工安装，否则胡乱安装，等同玩命。

相关新闻： 土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响-男子堕楼烧伤送院-窗框被炸飞变形 | 星岛头条

杨师傅对《星岛头条》记者示范安全使用石油气炉具的方法，他开宗明义重申，不建议从其他地区购买炉具，绝不能擅自安装：「因为外地买番嚟的炉具，唔经过香港检测，咁样好危险。」

他表示，购买炉具无论单头或双头，必须附有「GU」标志，如果没有相关标志，他绝对不会替客人安装。技工上门安装炉具，一定会作出详细测试，炉具装上接驳石油气罐的胶喉后，会用磅表测验接驳有否出问题，每条胶喉一般使用期限三年，有些公司会提醒用户到期更换。

杨又说，若果磅表显示没问题，就到检查安全气阀正常与否，开启八秒左右，炉具会砰一声，代表没有问题。为确保两个接驳位没有漏气，会用肥皂泡测试，倘有漏气会冒出泡沫。

他解释，安全气阀本身有截气功能，防水防风，避免煲汤滚泻或被风吹熄，气体不断泄漏。使用石油气时，最重要是打开窗通风，若发现炉具漏气，第一时间关闭安全气阀。

相关新闻：土瓜湾爆炸｜单位首曝光一片凌乱 事主更换石油气炉罐不当吸烟惹祸

案发在本月12日晚约6时48分，北帝街43至45号近新山道一座唐楼，一个低层单位发生爆炸，42岁姓黄男住户随后堕楼，他全身多处烧伤，清醒被送到伊利沙伯医院抢救，情况危殆。