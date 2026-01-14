荃湾夺命吊运工伤｜40岁重创男下半身暂无知觉 工会促业界即时检视安全6步骤

荃湾宝丰路一建筑地盘，今日（1月14日）下午有天秤吊运期间，吊笼舱门意外打开，导致3支风煤樽堕下，导致下方3名紥铁男工一死一重伤一轻伤。工业伤亡权益会透露，29岁死者有父母及兄弟，遗属们已赶至医院，情绪激动。至于40岁重伤工人已留医深切治疗部，据悉他胸椎骨折，下半身暂无知觉，恐影响将来走动；重伤男工是家中经济支柱，与父母和9岁儿子同住，母亲为洗碗散工，父亲则原本为保安员，但因腰伤已一段时间无法工作，一家甚感徬徨。

此为本港三日内第二宗涉及吊运的夺命工业意外，香港建造业总工会认为，大部份安全隐患都是源于安全管理疏忽而导致。因此，总工会呼吁各大建筑工程必须从源头出发，即时检视安全吊运程序，做好吊运工序前的准备，减少事故发生。

总工会向业界建议6点，其一，吊运团队须评估吊臂车所处位置，确保地面坚实，及与泥坑边缘有足够距离；其二，吊运团队须严格执行吊运「3-3-3原则」，即是与吊运物保持3米距离、把吊运物升起离地300毫米，及等待3秒后确保负荷物稳定后才吊运；其三，确保吊臂车操作员视野清晰，能环顾整个吊运环境，否则须有讯号员从旁协助，其他人士亦须远离吊运区域；

其四，吊运前，团队要视乎当时天气状况，遇到雷暴、大风大雨就须要停止工作；其五，吊运前团队必须检查配件是否操作正常，吊具是否有损耗情况，如有须暂停使用，及尽快更换；其六，吊运团队成员须持有相关吊运的专业资格。