启德65岁地盘男工被升降台夹毙 日内第二宗致命工业意外

启德承丰里一住宅地盘，今日（1月14日）下午4时许发生工业意外，一名65岁男工在可移动升降台工作时，意外被夹在工作台栏杆及墙身间昏迷，63岁男工友随即将他救出。救援人员接报赶至，随即将昏迷男工送联合医院抢救，可惜回天乏术。至于救人工友耳伤清醒，被送往联合医院救治。劳工处已派员到场，调查意外原因。

此为本日第二宗致命工业意外。荃湾宝丰路一建筑地盘，今日下午有天秤吊运期间，吊笼舱门意外打开，导致3支风煤樽堕下，地面3名紥铁男工走避不及受伤，其中一名29岁男工头部重创不治。对于严重工业意外频频，两工会同时促请建造业界正视隐患，检讨安全程序。

相关报道：荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故

香港建造业总工会及工业伤亡权益会事后派员到医院了解情况，以支援遗属。工权会总干事萧倩文对工业意外频频感到非常痛心，呼吁承建商尽快做好善后，业界各持分者都应深刻检讨究竟是哪个安全环节有问题。

香港建造业总工会亦对深表遗憾及震惊，指出本港建造业近日发生多宗工业意外，造成多位工友伤亡，认为大部份安全隐患都是源于安全管理疏忽而导致。总工会因此希望各大建筑工程须要从源头出发，即时检视安全程序，减少意外事故发生。