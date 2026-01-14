海关与内地及海外合作 三个月检4.3亿毒品 62人被捕

海关毒品调查科及机场科，联同内地及海外相关部门合作，去年10至12月展开联合执法行动，共破获183宗贩毒案，其中经客运渠道有40宗，货运渠道计有143宗，检获约1.4吨的毒品，市值超过4.3亿港元，拘捕62人。

被捕62人（19至77岁），来自不同国籍人士。 两地执法人员检获的毒品，主要包括443公斤氯胺酮、424公斤大麻、377公斤冰毒、37公斤可卡因、12公斤海洛英，以及16公斤摇头丸等。

机场科空运货物第三组指挥官莫与嘉表示，去年10月20日，海关人员在入境大堂截查一名32岁非本地男子，他由德国法兰克福抵港，关员见他带同两件行李，检查后发现内藏40公斤氯胺酮，市值1800万港元，是航空旅客上检获市值最高的危险药物案件。

去年12月22日，一名25岁的本地男旅客从南非约翰奈斯堡抵港，关员清空行李时，发现还异常沉重，影像扫描揭发有可疑，行李内藏夹板，暗藏5.36公斤怀疑可卡因，市值400万港元。

至于空运货物案件，12月3日，机场科海关人员在墨西哥运抵香港的木箱中发现可疑，该货物报称载有车床夹板，在检查的时候，呈现出密度不一，阴影不匀的情况，代表车床构造并非一致，车床夹板一般用于固定配件，关员考虑到货主以高额运费，由墨西哥进口这批货物的做法不寻常，于是拆开夹板作详细检查，在消防处协助下，利用大型钻破工具在夹板钻孔，最后发现不明的晶状物，检34.7公斤怀疑冰毒，市值1180万元。

第二宗发生于去年12月11日，墨西哥运来的两件共重25.2公斤的货物中，报称载有食物和糖果的空运邮件，关员通过X光扫描，发现箱内物品和报称货物的密度不相符，打开纸箱之后，除了一些衣服、毛巾和零食，还有五件包装纸的礼物，拆开发现两樽各重置四公斤、报称是石材保护剂的胶樽，关员留意到有关产品在香港可以购买得到，货主以以高额运费空运来港，包装成圣诞礼物，做法可疑，最后证实樽内暗藏20.8公斤怀疑液态冰毒，市值1059万元。