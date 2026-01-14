Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾地盘风煤樽堕地酿3伤 29岁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故

更新时间：16:20 2026-01-14 HKT
发布时间：14:24 2026-01-14 HKT

本港三日发生两宗涉及吊运工序的夺命工业意外。荃湾宝丰路一建筑地盘，今日（14日）下午1时34分发生夺命工业意外。3支风煤樽在天秤吊运期间堕地，3名男工人走避不及受伤。现场消息称，两名伤者被风煤樽击中昏迷，其中29岁工人头破血流，40岁工人脚部流血，由救护车送往玛嘉烈医院抢救，其中29岁男工经抢救后不治；另一名50岁工人则扭伤脚，清醒被送往仁济医院治理。

据悉涉事的3支风煤樽，其中两支约153厘米乘21厘米，另一支约100厘米乘25厘米，期间怀疑有载运的部件松脱，导致风煤樽由高处飞堕而下。目前确实意外原因有待调查。

翻查资料，这是本港于短短三日内发生的第二宗涉及吊运工序的严重工业意外。本周一（1月12日）下午1时许，启德德高道地盘内，一名33岁南亚裔男工，被一个直径约3米、高约2米、重约10公吨水缸压倒受伤，重创不治。

据悉，周一启德离世男工是「埋码员」，在事发地盘工作了约半年，事发时水缸正被吊运，放落地时怀疑不稳，工友行近打算解绳时，便被水缸压倒。工友是巴基斯坦裔，有香港身份证，是家中经济支柱，离世后遗下妻子及两名年仅3岁及2岁儿子。

相关报道：启德德高道地盘水缸吊运不稳 33岁南亚裔男工被压毙 遗妻子及两幼子
 

