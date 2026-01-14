Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大马来港航班现「机舱老鼠」 同日多哈航机乘客吸烟 2内地汉被捕

突发
更新时间：09:02 2026-01-14 HKT
发布时间：09:02 2026-01-14 HKT

警方表示，机场警区于昨日（13日）接获报案，指一班由马来西亚飞往香港的航班上，一名乘客将背包放在座位上方置物柜，其后发现背包内的现金及其他财物不翼而飞。机场警区人员到场经初步调查后，以涉嫌「盗窃」拘捕一名47岁的内地男子。调查显示，该名男子怀疑盗取受害人一张银行卡，以及共约值2,000元的港币和外币现金。
 
同日，机场警区接获另一宗报案，指一班由多哈飞往香港的航班上，一名内地男乘客怀疑在洗手间内吸烟。机场警区人员接报到场，初步调查后，拘捕一名58岁的内地男子，他涉嫌违反《航空保安条例》。
 
两名男子均被扣留调查。两宗案件分别交由机场警区刑事调查队第五队和第四队跟进。

