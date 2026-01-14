大角咀街头越南女遭同乡男抢劫受伤 热心途人擒贼交警员带走

大角咀发生街头抢劫案。今日（14日）早上8时17分，一名女子途经塘尾道197号对开时，遭一名男子抢劫。女事主反抗遭对方挥拳打伤，连忙大声呼救。贼人得手后转手逃走，幸两名男途人闻呼救声出手相助，追到诗歌舞街16号的后巷将贼人擒获并报警。

警员接报到场，经调查后以涉嫌「意图抢劫而袭击」及「未携带身份证明文件」，拘捕涉案的33岁越南籍男子，并将疑犯押上警车带署，案件交由旺角警区刑事调查队第三队跟进。事件中，37岁越南籍女事主没有财物损失，她嘴部受伤，清醒被送往广华医院治理。

消息称，女受害人和被捕疑犯均持「行街纸」，但双方不认识，警员到场将疑犯拘捕时，发现他身上并无身份证明文件。事发前女受害人刚送完子女上学，她途经塘尾道197号对开即遇上疑犯，当时疑犯要求她交出现金，但她表示身上没有钱后，遭疑犯挥拳袭击。疑犯之后逃离现场，有途人协助追捕，一直追至诗歌舞街16号的后巷将疑犯制服。