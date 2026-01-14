Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警东九龙一连两日打击危驾 截查麦拿仑跑车 4男司机被捕

突发
更新时间：04:35 2026-01-14 HKT
发布时间：04:35 2026-01-14 HKT

警方表示，东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，一连两日（12日及13日）展开交通执法行动，于区内的主要干道打击危险驾驶及超速行为。

行动中，人员发现涉案车辆高速行驶，并在车群中穿插。人员共拘捕4名本地男子，年龄介乎28至67岁，涉嫌「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」等。

警方截查一辆Tesla私家车。警方图片
警方截查一辆Tesla私家车。警方图片
一辆涉案市区的士亦被警方扣留调查。警方图片
一辆涉案市区的士亦被警方扣留调查。警方图片

其中一名被捕人现正被扣留调查，其余三人已获准保释候查，须于二月下旬向警方报到。其中一辆涉案市区的士亦被警方扣留调查。

 

警方指，东九龙总区交通部将持续加强执法，打击非法改装车辆、超速、危险驾驶及其他交通违例事项。警方提醒驾驶人士，上述严重罪行一经定罪，可能面临监禁及停牌处分。警方会继续采取执法行动，以维护道路安全，保障市民生命财产，呼吁驾驶者切勿以身试法。

