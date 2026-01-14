警东九龙一连两日打击危驾 截查麦拿仑跑车 4男司机被捕
更新时间：04:35 2026-01-14 HKT
发布时间：04:35 2026-01-14 HKT
发布时间：04:35 2026-01-14 HKT
警方表示，东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，一连两日（12日及13日）展开交通执法行动，于区内的主要干道打击危险驾驶及超速行为。
行动中，人员发现涉案车辆高速行驶，并在车群中穿插。人员共拘捕4名本地男子，年龄介乎28至67岁，涉嫌「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」等。
其中一名被捕人现正被扣留调查，其余三人已获准保释候查，须于二月下旬向警方报到。其中一辆涉案市区的士亦被警方扣留调查。
警方指，东九龙总区交通部将持续加强执法，打击非法改装车辆、超速、危险驾驶及其他交通违例事项。警方提醒驾驶人士，上述严重罪行一经定罪，可能面临监禁及停牌处分。警方会继续采取执法行动，以维护道路安全，保障市民生命财产，呼吁驾驶者切勿以身试法。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
2026-01-12 16:28 HKT