Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘绕道的士车群中穿插 东隧口遭截停 54岁的哥涉危驾被捕

突发
更新时间：01:27 2026-01-14 HKT
发布时间：01:27 2026-01-14 HKT

观塘发生危险驾驶事件。周二（13日）晚上10时许，东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，在观塘绕道展开行动，打击危险驾驶。

行动中，人员在观塘绕道发现一辆的士，正向香港方向高速行驶，并在车群中穿插。警员遂尾随涉事的士，随后追截至东区海底隧道往香港方向入口将的士截停。经初步调查，姓张（54岁）男司机涉嫌危险驾驶被捕，现正被扣留调查。涉事的士现正被扣留检验。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
3小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
7小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
10小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
8小时前
绝世好老板尾牙赠员工黄金，另派数十万元现金。
00:24
绝世好老板︱员工尾牙获赠黄金 另派数十万元现金︱有片
即时中国
2026-01-12 07:00 HKT