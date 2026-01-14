观塘绕道的士车群中穿插 东隧口遭截停 54岁的哥涉危驾被捕

观塘发生危险驾驶事件。周二（13日）晚上10时许，东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，在观塘绕道展开行动，打击危险驾驶。

行动中，人员在观塘绕道发现一辆的士，正向香港方向高速行驶，并在车群中穿插。警员遂尾随涉事的士，随后追截至东区海底隧道往香港方向入口将的士截停。经初步调查，姓张（54岁）男司机涉嫌危险驾驶被捕，现正被扣留调查。涉事的士现正被扣留检验。