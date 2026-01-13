新蒲岗男子贩毒遇查「断正」 藏9.5克怀疑海洛英被捕

警方在新蒲岗打击毒品，拘捕一名49岁男子，检获市值约5千元怀疑海洛英。

警方指，黄大仙警区特别职务队第一队人员根据深入调查，今日（13日）在区内展开打击毒品行动。警员在育群街截查一名可疑男子，并在其袋内检获共约9.5克怀疑海洛英，毒品总市值约5,600元。警方以涉嫌「贩运危险药物」拘捕一名49岁本地男子，现正被扣留调查。

根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款五百万港元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。