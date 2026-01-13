沙田好运中心排队柱遭人扔落街 警查天眼拘23岁男
更新时间：23:03 2026-01-13 HKT
警方1月9日上午接获沙田横壆街好运中心保安报案，指早前有两支黑色排队柱怀疑被人从商场平台掷到地下，事件中幸无人受伤。沙田分区特遣队人员经翻查闭路电视及深入调查后，今日（1月13日）下午约2时45分在沥源邨拘捕涉嫌「高空掷物」的23岁本地男子。他正被扣查，案件由沙田警区刑事调查队第一队跟进。
警方强调，高空掷物可引致严重财产伤亡。根据香港法例第228章《简易程序治罪条例》，「高空掷物」一经定罪，可判监禁6个月及罚款1万元。若案件涉及更严重的罪行或误杀等，警方更会引用其他条例作出检控。为确保区内的治安，沙田警区会继续保持高调巡逻，致力预防罪行，保障市民生命财产安全。
