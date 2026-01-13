冬防｜农历新年将至 警吁慎防爆窃等罪案 避免社交媒体披露外游

农历新年将至，警方防止罪案科今日（1月13日）开始，展开为期两星期的「冬季防止罪案宣传活动」，当中以「爆窃」、「行劫」、「店舖盗窃」及「诈骗」为重点。警方提到，去年头10个月相关罪案虽较去年同期普遍下降，但呼吁市民仍要提高警觉。

相关报道：警方展开两星期冬季防罪宣传 近距离接触市民 首派「智慧警犬」助力

其中爆窃案方面，去年头10个月共录得699 宗，较2024年同期（1,043宗）下降约 33%。案件多针对保安较弱的旧式住宅，尤其当大厦搭有棚架维修，或住户于社交媒体披露外游行程时，风险显著增加。 警方呼吁市民外出时锁好门窗，避免于社交平台发布行程，可请亲友协助查看单位，或使用定时灯光装置。切勿将锁匙挂在铁闸内侧，亦不宜存放大量现金及贵重物品在家。

警方防止罪案科今日（1月13日）开始，展开为期两星期的「冬季防止罪案宣传活动」。

另外行劫案方面，去年头10个月共录得51宗，较 2024 年同期（82宗）减少37.8%。案件多发生于夜间或僻静街道，针对单独行走且疏于防范的人士。 警方呼吁市民避免深夜单独于僻静处行走，提取大额现金时宜结伴同行。若遇可疑跟踪，应立即走向人多地方并致电 999。

店舖盗窃案方面，去年头10个月共录得 6,659 宗，比2024年同期（7,407宗）下降10.1%。冬季零售旺季仍属高风险时期，商户需加强防盗措施。警方呼吁店舖应减少视觉死角，收银台宜设近门口位置。安装高清闭路电视，覆盖出入口、收银处及高价商品区，并可考虑加装防盗标签。高价商品应锁于玻璃柜或放近收银处。

两星期的「冬季防止罪案宣传活动」以爆窃、行劫、店舖盗窃及诈骗案为重点。

诈骗案方面，去年头10个月共录得35,831 宗，比2024年同期（36,405宗）下降了 1.6%，常见手法包括网上购物诈骗、钓鱼讯息、假冒官员、求职及网上情缘骗案。警方呼吁市民仍须提高警觉，坚守「核实」原则，对任何索款或身份验证要求，必须透过官方或已知联络方式亲自确认。

另外市民也可善用警方「防骗视伏器」/「Scameter+」网站，查核可疑帐户、电话或网址。除此之外，市民也要多关心家中长辈，提醒他们切勿轻信陌生人推销、祈福消灾等手法，遇自称机构职员时必须核实身份 。