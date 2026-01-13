Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方展开两星期冬季防罪宣传 近距离接触市民 首派「智慧警犬」助力

突发
更新时间：18:08 2026-01-13 HKT
发布时间：18:08 2026-01-13 HKT

香港警务处防止罪案科今日（1月13日）在新纪元广场纪念花园联同中西区及南区扑灭罪行委员会 、港岛总区防止罪案办公室 、中区及西区警民关系组及「安全城市大使」，举行「冬季防止罪案宣传活动」开展礼，亦首次派出防罪科新力军「智慧警犬（Smart Dog） 」，以科技助力防罪宣传，配合警队推动智慧警政的发展方向。

「冬季防止罪案宣传活动」为期两周，由今日起至1月26日，防罪科的防罪宣传车将走遍港九新界，透过互动游戏、防罪讲解及纪念品派发，与市民近距离传递最新防罪资讯，以提升公众于岁末期间的防罪意识。

鉴于不少市民会在岁末长假期外游，或到访人多挤迫的地方，是次宣传以「爆窃」、「行劫」、「店舖盗窃」及「诈骗」为重点，以提升公众防爆窃、防盗及防骗意识。防罪宣传车透过多项互动游戏，让市民获取最新防罪资讯。

相关报道：冬防｜农历新年将至 警吁慎防爆窃等罪案 避免社交媒体披露外游

开展礼后，防罪科与各警区、扑灭罪行委员会及各地区扑灭罪行委员会人员向市民派发不同类型的防罪纪念品 ，包括个人安全及家居防盗装置。

活动期间，人员亦向市民介绍及推广防止罪案科专题网站 「安全城市．香港（SafeCity.HK） 。公众可透过网站获取全面、实用及最新的防罪知识及建议，从而将安全意识融入日常生活。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
4小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
6小时前
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
00:53
天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
7小时前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
8小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
9小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
4小时前