警方展开两星期冬季防罪宣传 近距离接触市民 首派「智慧警犬」助力

香港警务处防止罪案科今日（1月13日）在新纪元广场纪念花园联同中西区及南区扑灭罪行委员会 、港岛总区防止罪案办公室 、中区及西区警民关系组及「安全城市大使」，举行「冬季防止罪案宣传活动」开展礼，亦首次派出防罪科新力军「智慧警犬（Smart Dog） 」，以科技助力防罪宣传，配合警队推动智慧警政的发展方向。

「冬季防止罪案宣传活动」为期两周，由今日起至1月26日，防罪科的防罪宣传车将走遍港九新界，透过互动游戏、防罪讲解及纪念品派发，与市民近距离传递最新防罪资讯，以提升公众于岁末期间的防罪意识。

鉴于不少市民会在岁末长假期外游，或到访人多挤迫的地方，是次宣传以「爆窃」、「行劫」、「店舖盗窃」及「诈骗」为重点，以提升公众防爆窃、防盗及防骗意识。防罪宣传车透过多项互动游戏，让市民获取最新防罪资讯。

相关报道：冬防｜农历新年将至 警吁慎防爆窃等罪案 避免社交媒体披露外游

开展礼后，防罪科与各警区、扑灭罪行委员会及各地区扑灭罪行委员会人员向市民派发不同类型的防罪纪念品 ，包括个人安全及家居防盗装置。

活动期间，人员亦向市民介绍及推广防止罪案科专题网站 「安全城市．香港（SafeCity.HK） 。公众可透过网站获取全面、实用及最新的防罪知识及建议，从而将安全意识融入日常生活。