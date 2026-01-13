海关搜元朗铁皮场揭「场中场」暗藏私烟市值990万元 拘1货车司机

香港海关经部署调查后，昨（12日）掩至元朗一个铁皮场，揭发「场中场」的布局，在铁皮围成的仓库中，再建多一个铁皮货仓，收藏约220万支怀疑未完税香烟，市值约990万元。行动中拘捕一名报称为司机的涉案男子，现正被扣查中。

海关税收罪案调查科税收调查第一组龚卓烽督察表示，经深入调查后，人员昨（12日）下午掩至元朗牛潭尾突击搜查一个铁皮场，在场内检获约220万支怀疑未完税香烟，市值约990万元，应课税值约730万元，并拘捕一名37岁报称为司机的怀疑涉案男子，亦在现场扣留一部怀疑与案有关的货车。

是宗案件中，海关人员留意到过千呎的私烟存仓库内，存放超过十个不同香烟牌子的私烟，今次的私烟储存仓库，除位置偏僻外，亦属于一个场中场的布局，今次仓库位于铁皮场内一个铁皮场，非常隐蔽，有理由相信私烟集团费尽心思隐藏私烟存仓库，以逃避海关的追查。但海关人员专业深入调查，亦令其手法无所遁形，相信今次行动已成功瓦解一个活跃新界的私烟集团，并成功堵截该批私烟流出市面。案件仍在调查中，不排除稍后有更多人被捕。海关人员会继续调查私烟的来源及去向。海关强调以全方位的策略严厉打击各类型私烟活动，包括走私、储存、分销及贩卖私烟，以维护本港的税收。

2025年控烟法例修订条例较早前已通过，根据应课税品条例，任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年，市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑私烟活动。