天水围淋腐液内情│分居夫妇相约酒楼倾离婚 八旬夫见51岁妻到场即泼腐液 再服药企图自杀

天水围嘉湖山庄一酒楼内今（13日）早有丈夫向妻子淋泼腐液，事件内情曝光。姓梁（82岁）老翁与年轻逾30年的姓马（51岁）妻子，本同住流浮山。惟二人去年感情开始出现问题，两人分居，马妇搬离住所。

今日早上9时许，梁翁与妻子相约到嘉湖山庄一酒楼内见面，讨论离婚事宜。马妇偕其姓徐（69岁）女友人到达酒楼与梁男会面。

案件发生于嘉湖乡村俱乐部一酒楼内。刘汉权摄

当梁翁一见妻子时，突拿起一樽不明液体泼向妻子，令妻子手部受伤，而徐妇的右手亦被波及受伤。梁翁伤人后亦随即拿起另一个樽，服食樽内全部疑为安眠药。酒楼职员见状立即报警。

警方接报到场，将昏迷梁男送往天水围医院救治。而马妇及徐妇因被淋泼腐蚀性液体同被送往天水围医院治理。案件列作「意图造成身体严重受伤而淋泼腐蚀性液体」，由元朗警区刑事调查队第十二队跟进，暂时未有人被捕。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk