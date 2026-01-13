天水围淋腐液内情│分居夫妇相约酒楼倾离婚 七旬夫见51岁妻到场即泼淋腐液 再服药企图自杀
更新时间：15:15 2026-01-13 HKT
今(13日)早上天水围嘉湖山庄一酒楼内夫向妻淋泼腐液事件内情曝光。姓梁(70岁)男子与年轻20年姓马(51岁)妻子，本同住流浮山。惟二人去年感情开始出现问题，两人分居，马妇搬离住所。
今日早上9时许，梁男与妻子相约到嘉湖山庄一酒楼内见面，讨论离婚事宜。马妇偕其姓徐（69岁）女友人到达酒楼与梁男会面。当梁男一见妻子时，突拿起一樽不明液体泼向妻子，令妻子手部受伤，而徐妇的右手亦被波及受伤。梁男伤人后亦随即拿起另一个樽，服食樽内全部疑为安眠药。酒楼职员见状立即报警。
警方接报到场，将昏迷梁男送往天水围医院救治。而马妇及徐妇因被淋泼腐蚀性液体同被送往天水围医院治理。案件列作「意图造成身体严重受伤而淋泼腐蚀性液体」。现交由元朗警区刑事调查队第七队跟进。
