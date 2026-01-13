杜拜进口空运货藏冒牌物品 海关检$480万服饰鞋具

香港海关于本月2日在香港国际机场检获约7,800件冒牌货物，估计市值约480万元。

海关根据风险评估，于机场海关验货场检查两批从阿联酋杜拜进口，报称载有衣服及鞋具的空运货物。人员经查验后，在该批货物内发现有约7,800件冒牌货物，当中包括鞋具、手袋、衣服和配饰。

初步调查显示，该批冒牌货物将会转口至海外地区。