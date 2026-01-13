杜拜进口空运货藏冒牌物品 海关检$480万服饰鞋具
更新时间：14:20 2026-01-13 HKT
发布时间：14:20 2026-01-13 HKT
发布时间：14:20 2026-01-13 HKT
香港海关于本月2日在香港国际机场检获约7,800件冒牌货物，估计市值约480万元。
海关根据风险评估，于机场海关验货场检查两批从阿联酋杜拜进口，报称载有衣服及鞋具的空运货物。人员经查验后，在该批货物内发现有约7,800件冒牌货物，当中包括鞋具、手袋、衣服和配饰。
初步调查显示，该批冒牌货物将会转口至海外地区。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
2026-01-12 11:55 HKT