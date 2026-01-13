珍惜生命│红磡男子危坐天台 消防开气垫 最终堕下倒卧天桥

红磡漆咸道北387-393A号高发大厦，今（13日）中午12时14分，有居民报案指一名男子危坐在该大厦天台位置，消防员接报到场，张开救生气垫戒备，警方亦派出谈判专家到场游说，惟男事主最终堕下，倒卧在东九龙走廊近漆咸道北天桥往观塘方向，其后被送往伊利沙伯医院救治。警方正调查其身份及堕楼原因。

运输署宣布，因突发事件，漆咸道北(往观塘方向)近佛光街的部份行车线仍然封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。受影响巴士路线陆续恢复原有路线行驶。现时上址交通挤塞。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk