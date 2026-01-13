珍惜生命│红磡男子危坐天台 消防开气垫 最终堕下倒卧天桥
更新时间：13:31 2026-01-13 HKT
发布时间：13:31 2026-01-13 HKT
发布时间：13:31 2026-01-13 HKT
红磡漆咸道北387-393A号高发大厦，今（13日）中午12时14分，有居民报案指一名男子危坐在该大厦天台位置，消防员接报到场，张开救生气垫戒备，警方亦派出谈判专家到场游说，惟男事主最终堕下，倒卧在东九龙走廊近漆咸道北天桥往观塘方向，其后被送往伊利沙伯医院救治。警方正调查其身份及堕楼原因。
运输署宣布，因突发事件，漆咸道北(往观塘方向)近佛光街的部份行车线仍然封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。受影响巴士路线陆续恢复原有路线行驶。现时上址交通挤塞。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
2026-01-12 11:55 HKT