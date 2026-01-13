珍惜生命│荃湾丽城花园七旬翁堕平台 当场不治
更新时间：12:49 2026-01-13 HKT
发布时间：12:49 2026-01-13 HKT
发布时间：12:49 2026-01-13 HKT
今(13日)早上约11时，荃湾青山公路–荃湾段625号丽城花园的保安员报案，指一名男子倒卧在平台泳池旁边。差不多同时间，一名女子亦报案指其父亲堕楼，昏迷不醒。救护员接报到场，事主现场被证实死亡。警方检获遗书，经初步调查相信姓林（79岁）老翁由上址一单位堕下，死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
