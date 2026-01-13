Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院

突发
更新时间：11:43 2026-01-13 HKT
发布时间：11:43 2026-01-13 HKT

今（13日）早上约9时半，天水围嘉湖山庄嘉湖乡村俱乐部餐厅内，一对夫妇与妻子女友人同枱用餐，其间夫妇俩疑因事争执，老翁竟以不明液体淋泼妻子，妻子脸伤，老翁情绪激动下再服食安眠药昏迷不醒，两夫妇俱送天水围医院，妻子女友人亦一并送院检查。 

事发于嘉湖乡村俱乐部餐厅内。刘汉权摄
警方表示，今早9时许接获天龙路2号一食肆职员报案，指一名51岁女顾客在上址，被一名男顾客淋泼不明腐蚀性液体。救护员到场，发现51岁女及其同行的69岁女子，分别面及手灼伤。清醒被送往天水围医院治理。至于涉案82岁男倒卧在上址，旁边有怀疑药物包装，昏迷被送往天水围医院治理。

经初步调查，案件列作意图造成身体严重伤害而淋泼腐蚀性液体及企图自杀，交由元朗警区刑事调查队第十二队跟进，暂时未有人被捕。 

现场位于天龙路2号。
案件列作意图造成身体严重伤害而淋泼腐蚀性液体及企图自杀。
