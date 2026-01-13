西湾河东熹苑烧香焚宅 消防破门救出老翁 休班警助救火手伤同送院
更新时间：12:48 2026-01-13 HKT
发布时间：12:48 2026-01-13 HKT
发布时间：12:48 2026-01-13 HKT
西湾河发生火警。今日（13日）早上11时12分，耀兴道38号东熹苑逸熹阁8楼一单位起火冒烟，邻居通知保安报案。消防员到场破门入屋，在涉事单位救出一名92岁姓谭老翁，他吸入浓烟一度昏迷，其后转醒由救护车送往东区医院治理。火警最终被救熄，一班休班警员协助救火亦右手受伤，同需送院治理。警方及消防经初步调查后，相信是老翁于屋内燃点香烛冥镪，导致火警。
现场消息称，谭伯一家四口居于涉事单位，事发时只有他一人在家中。协助救火的休班警员姓张，他居于火警现场楼上单位，日常驻守香港仔警署军装巡逻小队第3队。火警发生后张男察觉大烟，随即逐层搜索火警源头，结果发现8楼一单位冒出浓烟，遂用右手打烂火警钟并动用消防喉辘救火。未几消防员赶到接手救火工作，并将火救熄。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
2026-01-12 16:28 HKT