西湾河东熹苑烧香焚宅 消防破门救出老翁 休班警助救火手伤同送院

西湾河发生火警。今日（13日）早上11时12分，耀兴道38号东熹苑逸熹阁8楼一单位起火冒烟，邻居通知保安报案。消防员到场破门入屋，在涉事单位救出一名92岁姓谭老翁，他吸入浓烟一度昏迷，其后转醒由救护车送往东区医院治理。火警最终被救熄，一班休班警员协助救火亦右手受伤，同需送院治理。警方及消防经初步调查后，相信是老翁于屋内燃点香烛冥镪，导致火警。

现场消息称，谭伯一家四口居于涉事单位，事发时只有他一人在家中。协助救火的休班警员姓张，他居于火警现场楼上单位，日常驻守香港仔警署军装巡逻小队第3队。火警发生后张男察觉大烟，随即逐层搜索火警源头，结果发现8楼一单位冒出浓烟，遂用右手打烂火警钟并动用消防喉辘救火。未几消防员赶到接手救火工作，并将火救熄。