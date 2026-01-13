西湾河东熹苑单位火烛 消防破门救出老翁 休班警助救火手伤同送院

西湾河发生火警。今日（13日）早上11时12分，耀兴道38号东熹苑逸熹阁8楼一单位起火冒烟，邻居报案。消防员到场破门入屋，在涉事单位救出一名老翁，他疑吸入浓烟不适，清醒由救护车送院治理。火警其后被救熄，一班休班警员协助救火亦右手受伤，同需送院治理，火警原因有待调查。

现场消息称，协助救火的休班警员姓张，他居于火警现场楼上单位，日常驻守香港仔警署军装巡逻小队第3队。事发时张男发现大烟，随即逐层搜索火警源头，结果发现8楼一单位冒出浓烟，遂用右手打烂火警钟并动用消防喉辘救火。未几消防员赶到，接手救火工作，并将火救熄。