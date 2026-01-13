警方旺角捣破非法赌拘9人 检赌枱及1万元赌款
警方旺角成功捣破一个非法赌档。警方指，旺角特别职务队人员昨日（12日）展开代号名为「蓄势」（FULLBOOM）的反赌博行动，经深入调查和情报分析，突击搜查亚皆老街一单位，捣破一个怀疑非法赌档。
行动中，一名63岁姓严本地女子涉嫌「经营赌博场所」被捕。另一名45岁姓萧本地男子涉嫌「协助管理赌博场所」被捕。另外4名本地男子及3名本地女子，年龄介乎25至85岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。
行动期间，警方共检获一张赌桌、约一万元现金、约24万元筹码及一批赌具。
警方重申，根据香港法例148章《赌博条例》，经营赌博场所及在赌博场所内赌博属严重罪行，前者一经定罪最高可判罚款五百万元及监禁七年，后者一经定罪最高可判罚款三万元及监禁九个月。警方呼吁市民守法，严格遵守相关规例。警方将继续严正执法，打击各项非法活动。
