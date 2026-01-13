Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警油尖区内打击违泊黑点执法 发891张牛肉干 拖走6车

更新时间：01:35 2026-01-13 HKT
发布时间：01:35 2026-01-13 HKT

警方表示，油尖警区联同西九龙总区交通部人员昨日（12日）在区内展开代号「动天」（MOVESKY）的打击区内违例泊车黑点行动。行动期间，人员分别共发出891张定额罚款通知书及拖走六辆对交通造成严重阻塞的车辆 。

警方指，截至2025年12月，油尖警区共发出二十万八千二百一十八张定额罚款通知书及摄录到一千七百五十宗司机违例事项，希望驾驶者借此改善可能引致交通意外的不良行为。

警方称，油尖警区将持续严厉执法，确保交通畅通及提高道路使用者的道路安全与守法意识，以保障市民安全。警方呼吁驾驶人士遵守交通规则，切勿因一时之便违例停泊车辆。

