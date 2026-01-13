海关牛头角捣破公屋私烟仓 检市值85万元货 拘56岁女子

海关税收罪案调查科人员，周一（12日）于牛头角拘捕一名56岁本地女子，并检约19万支怀疑私烟，市值约85万元，应货税值约62万元。海关相信已捣破一个公屋私烟储存仓库。

海关指，人员昨日于牛头角下邨进行反私烟巡逻期间，截查一名56岁报称无业的本地女子，在其身上检获约1,000支怀疑私烟。海关人员随后搜查被捕人士位于安泰邨的住所，再检获18.7万支怀疑私烟。

海关于牛头角拘捕一名56岁本地女子。黎志伟摄

海关人员昨日于牛头角下邨进行反私烟巡逻。

经初步调查，该批私烟用作供应秀茂坪一带，海关相信已经捣破一个公屋私烟储存仓库，该名女子已被落案起诉一项管有应货税品例条适用的货品，及一项处理应货税品条例适用的货品。

海关强调，买卖私烟均属违法，根据应货税品条例，任何人若管有、售卖或处理私烟，即属违法。