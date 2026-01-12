Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜毕架山32岁男住户疑投资失利 割脉堕楼亡

突发
更新时间：23:01 2026-01-12 HKT
发布时间：23:01 2026-01-12 HKT

毕架山龙坪道2号一名32岁姓陈男住户，今日（1月12日）下午5时左右被父亲发现从单位高处堕至平台昏迷。警方接报赶至，当场将男子送往明爱医院抢救，可惜回天乏术。警方于现场没有检获遗书，事主死因有待验尸后确定。

据悉，男事主有精神病纪录须覆诊，他曾向家人透露投资失利，堕楼前曾割脉自杀。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

