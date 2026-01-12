Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观滨商厦男子天台堕至旁边地盘 送院抢救后不治

突发
更新时间：22:28 2026-01-12 HKT
发布时间：22:28 2026-01-12 HKT

观塘海滨道一地盘，今日（1月12日）下午3时许有工人报案，指发现一名男子倒卧地盘，怀疑从高处堕下。救护员接报到场，将男子送往联合医院抢救，可惜回天乏术。经初步调查，相信男子38岁姓郑，由海滨道123号商厦天台堕至旁边地盘。警方于现场没有检获遗书，男子轻生原因仍在调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

