土瓜湾爆炸｜据悉单位石油气喉被拔 爆炸后男事主跳出单位 堕地痛极呻吟

土瓜湾北帝街43至45号一唐楼，今日（1月12日）下午6时许有单位爆炸，其后一名男子由单位堕下。据了解伤者为42岁男子，经警方消防初步调查事发单位，以及询问附近目击者，发现单位石油气喉被拔出，怀疑因此引起爆炸，未几男子再从单位窗口跳出堕下。目前，九龙城警区刑事调查队第四队正跟进事件，以追查事发确实起因。

现场图片所见，爆炸后男事主「大字形」倒卧街上，有热心市民上前，将男事主从爆炸单位下方拖离，到屋簷底的店舖旁边协助急救，期间伤者仍有反应，痛极呻吟；另单位整幅窗框被炸开，变形铝窗及玻璃碎片散落马路及行人路。事件中男事主烧伤仍有意识，被送往伊利沙伯医院抢救。

机电署：石油气软喉被拔除致气体泄漏

机电工程署回复查询时表示，12日晚上约7时15分接获消防处通报，已随即派员前往现场进行调查。经初步调查发现，涉事单位内有一瓶瓶装石油气和一台石油气煮食炉，怀疑事故发生时是由于石油气瓶的接驳软喉被拔除，导致气体泄漏，随后释出的石油气被点燃而引发了此次事故。

经由注册气体装置技工进行现场初步检查和测试，确认气体煮食炉、接驳软喉及石油气瓶均处于结构完整的状态，并未发现任何漏气的情况。同时，气体煮食炉的型号亦已获得批准。

署方已将相关的石油气装置带回进行进一步调查和检验。消防处和警务处亦会继续调查事件起因。

警方指，12日晚上6时49分接获多人报案，指九龙城北帝街43至45号一单位传出巨响，怀疑发生爆炸，并怀疑一名男子从高处堕下。

人员接报到场，消防将火救熄。人员发现男子倒卧在大厦对开，全身多处烧伤，清醒被送往伊利沙伯医院治理。经初步调查，相信该单位一喉管内的气体泄漏引致爆炸。

案件交由九龙城警区重案组第四队跟进。事件中有四男一女疏散到安全位置。