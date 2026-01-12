土瓜湾爆炸｜据悉单位煤气喉被拔 爆炸后男事主跳出单位 堕地痛极呻吟

土瓜湾北帝街43至45号一唐楼，今日（1月12日）下午6时许有单位爆炸，其后一名男子由单位堕下。据了解伤者为42岁男子，经警方消防初步调查事发单位，以及询问附近目击者，发现单位煤气喉被拔出，怀疑因此引起爆炸，未几男子再从单位窗口跳出堕下。目前，九龙城警区刑事调查队第四队正跟进事件，以追查事发确实起因。

现场图片所见，爆炸后男事主「大字形」倒卧街上，有热心市民上前，将男事主从爆炸单位下方拖离，到屋簷底的店舖旁边协助急救，期间伤者仍有反应，痛极呻吟；另单位整幅窗框被炸开，变形铝窗及玻璃碎片散落马路及行人路。事件中男事主烧伤仍有意识，被送往伊利沙伯医院抢救。

