深水埗Tesla男司机行驶时晕倒送院亡 车辆撞栏险铲入行人专用区
深水埗发生交通意外。今日（1月12日）晚上8时左右，一部Tesla私家车在北河街及汝州街交界行驶期间，怀疑司机突然晕倒，私家车继续冲前直撞铁栏。警方消防接报到场后，昏迷男司机随即被送往明爱医院抢救，惜至晚上9时最终不治。
现场所见，私家车所撞铁栏是分隔马路及行人专用区。意外后，消防用应急插头及车轮胶顶固定车身，以免电动车再次失控。目前事件仍在调查。
警方指，正调查今日（12日）晚上在深水埗发生的致命交通意外，意外中一名男子死亡。晚上约8时01分，一名姓廖（48岁）男子驾驶一辆私家车沿北河街往汝州街方向行驶期间据报突然晕倒，该辆私家车怀疑失控撞向北河街与汝州街交界附近一铁栏。
该名男子被困车内，由消防员救出。他没有表面伤痕，昏迷被送往明爱医院治理，于晚上8时52分被证实死亡。
西九龙总区交通部特别调查队正跟进调查案件。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 9023或3661 9000与调查人员联络。
