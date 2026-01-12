Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

26岁男Carousell卖行李箧 被骗近21万元 连环遇假买家假客服

更新时间：18:54 2026-01-12 HKT
发布时间：18:54 2026-01-12 HKT

过去一周，警方接报至少276宗Carousell相关网购骗案，总损失金额接近1400万港元。其中，一名26岁男子在平台放售行李箧却「甩辘」，连环遭遇假买家及假客服，被骗走近21万元。

警方在防骗专页「守网者」提到，26岁男事主近日在Carousell放售行李箧，骗徒联络事主声称有兴趣购买，并在WhatsApp传送一个假冒Carousell的钓鱼连结。

一名26岁男子在平台放售行李箧，被骗走近21万元，警方呼吁市民慎防骗案。守网者FB
虽然事主一开始拒绝于该钓鱼网站输入资料，然而骗徒一计不成再生一计，假冒Carousell客服联络事主，声称事主要付「保证金」才能收取行李箧的款项。最后，事主分两次将总共近$21万港元，转账至骗徒提供的银行户口。骗徒得款后失联，事主始知自己受骗。

警方呼吁，无论买家或卖家，如果对话期间，收到对方提供交易连结至第三方外部网站，继而要求转账或者提供电邮、密码、信用卡等任何个人资料，便需要格外留神。如有怀疑，除向官方机构查询外，亦可在守网者网站用「防骗视伏器」或手机版「防骗视伏App」，输入可疑网址或电话，评估诈骗风险。

