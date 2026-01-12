Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关拘泰国苏梅岛抵港两男 检230万元大麻花

突发
更新时间：17:30 2026-01-12 HKT
发布时间：17:30 2026-01-12 HKT

香港海关昨日（1月11日）在香港国际机场侦破两宗行李藏毒的贩毒案件，共检获约11.5公斤的怀疑大麻花，估计市值约230万元，拘捕两名由泰国苏梅抵港的外地男子

两宗案件分别涉及39岁37岁非本地男旅客，均昨日由泰国苏梅飞抵本港。关员清关时，在他们寄舱行李中，先后发现约5.5公斤及6公斤的怀疑大麻花。两名被捕人已各被控一项贩运危险药物罪，明日（1月13日）在西九龙裁判法院提堂。

海关共检获约11.5公斤的怀疑大麻花，估计市值约230万元。
海关共检获约11.5公斤的怀疑大麻花，估计市值约230万元。

海关强调，会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
7小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
9小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
11小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
6小时前
黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或终身监禁 积极参与者应3至10年囚刑
01:44
黎智英案│法官杜丽冰质疑 辩方指单独囚禁令黎智英无法与他人交流之说 事实上是黎智英自己选择单独囚禁
社会
6小时前