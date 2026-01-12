海关拘泰国苏梅岛抵港两男 检230万元大麻花

香港海关昨日（1月11日）在香港国际机场侦破两宗行李藏毒的贩毒案件，共检获约11.5公斤的怀疑大麻花，估计市值约230万元，拘捕两名由泰国苏梅抵港的外地男子

两宗案件分别涉及39岁37岁非本地男旅客，均昨日由泰国苏梅飞抵本港。关员清关时，在他们寄舱行李中，先后发现约5.5公斤及6公斤的怀疑大麻花。两名被捕人已各被控一项贩运危险药物罪，明日（1月13日）在西九龙裁判法院提堂。

海关共检获约11.5公斤的怀疑大麻花，估计市值约230万元。

海关强调，会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。