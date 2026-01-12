元朗学校实验室化学品「乙腈」被意外倒泻 5人求医

警方今日（1月12日）中午接获报案，指元朗友善街一中学内，一名实验室技工在实验室处理化学品时，怀疑意外倒泻化学液体。事件中，涉事25岁男技工与女副校长，一同先行到博爱医院求医。其后救护员到场后，亦安排当时身处实验室的另外2名男老师及1名女校工，往博爱医院检查，各人求医时均清醒。消防危害物质专队亦赶至处理化学品。

据悉，涉事化学液体为有毒溶剂「乙腈」（Acetonitrile），资料显示广泛应用于工业、实验、药物合成等。它无色，有特殊香味，易燃且挥发性高，须于通风环境使用，且要佩戴有效防毒面罩及手套。

如人体短期接触，会刺激鼻喉、皮肤发绀、极度疲倦呕吐、胸部或腹部疼痛；眼睛接触可能严重发炎及疼痛、损害角膜；亦会导致虚弱、头痛、困惑、焦虑、恶心、心跳不规律，休克甚至死亡。如长期接触，会导致肌肉痉挛、体重减轻、脸部发红、眼花、甲状腺肿大；食欲不振、味觉和嗅觉改变、皮疹、视神经损害等。