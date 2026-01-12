Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗学校实验室化学品「乙腈」被意外倒泻 5人求医

突发
更新时间：16:31 2026-01-12 HKT
发布时间：16:31 2026-01-12 HKT

警方今日（1月12日）中午接获报案，指元朗友善街一中学内，一名实验室技工在实验室处理化学品时，怀疑意外倒泻化学液体。事件中，涉事25岁男技工与女副校长，一同先行到博爱医院求医。其后救护员到场后，亦安排当时身处实验室的另外2名男老师及1名女校工，往博爱医院检查，各人求医时均清醒。消防危害物质专队亦赶至处理化学品。

据悉，涉事化学液体为有毒溶剂「乙腈」（Acetonitrile），资料显示广泛应用于工业、实验、药物合成等。它无色，有特殊香味，易燃且挥发性高，须于通风环境使用，且要佩戴有效防毒面罩及手套。

如人体短期接触，会刺激鼻喉、皮肤发绀、极度疲倦呕吐、胸部或腹部疼痛；眼睛接触可能严重发炎及疼痛、损害角膜；亦会导致虚弱、头痛、困惑、焦虑、恶心、心跳不规律，休克甚至死亡。如长期接触，会导致肌肉痉挛、体重减轻、脸部发红、眼花、甲状腺肿大；食欲不振、味觉和嗅觉改变、皮疹、视神经损害等。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
7小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
11小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
6小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
7小时前
天眼直击2分钟神偷细节 光头贼左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司机手机 得手后竟然细心做一事｜Juicy叮
01:21
天眼直击2分钟神偷细节 光头贼左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司机手机 得手后竟然细心做一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
6小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
8小时前